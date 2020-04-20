Экономика Испании может сократиться на 12,4% из-за коронавируса

Испании зафиксировали самую низкую за месяц суточную смертность от COVID-19. Последний раз такое малое количество смертей было зафиксировано в марте.

При этом общее количество летальных случаев от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч. В субботу в Испании зафиксировали более 500 смертей больных с коронавирусом.

РБК-Украина также писало, что премьер-министр Испании Педро Санчес будет просить парламент продлить карантин в стране до 9 мая. Однако испанские власти намерены ослабить ограничения для детей. С 27 апреля детям могут разрешить выходить на улицу.