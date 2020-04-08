Экономика Германии потеряла почти 10% из-за коронавируса

Экономика Германии, скорее всего, сократилась на 9,8% во втором квартале, что более чем в два раза превышает спад, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса в 2009 году. Об этом сообщают ведущие экономические институты Германии, передает агентство Reuters.

По данным институтов сообщили, что это связано с карантинными мерами, которые были введены для замедления распространения коронавируса. Они сообщают, что экономика, вероятно, сократилась на 1,9% в период с января по март.

Ведущие экономические исследовательские институты Германии ожидают, что крупнейшая экономика Европы сократится на 4,2% в текущем году из-за последствий коронавируса и вырастет на 5,8% в 2021-м.

"Пандемия коронавируса вызывает глубокую рецессию в Германии", - сообщили институты, чьи прогнозы легли в основу экономических прогнозов правительства.

Германия фактически заблокирована в течение последних нескольких недель. Школы, магазины, рестораны, спортивные сооружения и другие предприятия закрылись, и многие компании прекратили производство, чтобы замедлить распространение инфекции.

"Не исключено, что кризис затянется дольше, чем ожидалось, и приведет к замораживанию производства", - сказал Тимо Воллмерсхаузер, экономист из института Ifo, одного из аналитических центров, участвовавших в подготовке доклада.

Напомним Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает падения мировой экономики на 1,9% в 2020 году. При этом ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно.

Согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.