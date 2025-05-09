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"Економічне самогубство". Орбан поістерив через вступ України до ЄС

П'ятниця 09 травня 2025 16:25
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"Економічне самогубство". Орбан поістерив через вступ України до ЄС Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Голова угорського уряду Віктор Орбан назвав вступ України до Європейського союзу (ЄС) "економічним самогубством".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову угорського уряду Віктора Орбана, якого цитує ORIGO.

За його словами, Угорщина не підтримує інтеграцію України до ЄС й її "прискорений вступ".

Він додав, Європа вирішила, що "війна (в Україні, - ред.) повинна тривати", а санкції проти Росії зберігатись. Зрештою російські енергоносії будуть витіснені й "тоді буде те, що буде з європейською економікою".

Прем'єр пожалівся на те, що якби Україна та Росія досягли миру, тоді ЄС нібито зняв би санкції проти країни-терориста й "енергія була б дешевою, а економіка зростала б".

Вступ України до ЄС

Наразі Україна активно просувається у напрямку вступу до ЄС. Після надання статусу країни-кандидата у 2022 році та офіційного старту переговорного процесу у 2024 році, країна зосередилася на адаптації законодавства до норм ЄС.

Станом на зараз у Києві мають намір до завершення 2025 року розпочати переговори по всіх шести тематичних кластерах. Водночас президент Володимир Зеленський зауважував, що просування України на шляху до ЄС гальмується окремими європейськими лідерами.

Тим часом посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відповіла, коли Україна зможе стати членом союзу.

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Угорщина Віктор Орбан Вступ в ЄС
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