Экономический паспорт - опасная для страны идея, - инвестаналитик

У власти есть разные экономические инициативы, однако не все они одинаково полезны для страны. Так, если стимулирование вакцинации - инициатива полезна и нужна населению, то создание Фонда будущих поколений несет только риски.

"Различные инициативы нуждаются в разном финансировании. Например, стимулирование вакцинации - это нужно, и там не такая большая сумма. А экономический паспорт - это очень опасно", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что аналитические и экономические центры даже опубликовали заявление, в котором призвали народных депутатов не голосовать за проект экономического паспорта, поскольку он угрожает экономической безопасности Украины.

"Они сказали: не делайте этого, это разрушает бюджет и это просто ужасный популизм (…) Пока инфляция не вышла из-под контроля, но в этом году это возможно. И нужно иметь план "Б", условно говоря, что будет, если цены будут очень стремительно расти", - пояснил Фурса.