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Экономический паспорт - опасная для страны идея, - инвестаналитик

Автор: Наталия Гурковская

У власти есть разные экономические инициативы, однако не все они одинаково полезны для страны. Так, если стимулирование вакцинации - инициатива полезна и нужна населению, то создание Фонда будущих поколений несет только риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестаналитика Сергея Фурсы.

"Различные инициативы нуждаются в разном финансировании. Например, стимулирование вакцинации - это нужно, и там не такая большая сумма. А экономический паспорт - это очень опасно", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что аналитические и экономические центры даже опубликовали заявление, в котором призвали народных депутатов не голосовать за проект экономического паспорта, поскольку он угрожает экономической безопасности Украины.

"Они сказали: не делайте этого, это разрушает бюджет и это просто ужасный популизм (…) Пока инфляция не вышла из-под контроля, но в этом году это возможно. И нужно иметь план "Б", условно говоря, что будет, если цены будут очень стремительно расти", - пояснил Фурса.

Напомним, ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что власть усиливает налоговое давление на предпринимателей, чтобы увеличить поступления в бюджет, но в то же время - инициирует введение проекта об экономическом паспорте, откровенно коррупционном, антиконституционном и вредном для макроэкономической ситуации.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина отметила, что из-за популистской программы с экономическим паспортом из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на получение образования или покупку жилья.

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