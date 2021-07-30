Экологи обратились в ООН и "Гринпис" из-за токсичных отходов НГЗ

По ее словам, страны-члены Организации Причерноморского сотрудничества получили информацию относительно загрязнения Бугского лимана Черного моря отходами производства Николаевского глиноземного завода, которое произошло 17 июня нынешнего года.

О вреде, который наносят здоровью людей и окружающей среде хранилища красного шлама, построенные НГЗ, украинские экологические активисты сообщили представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), "Гринпис" (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI), Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

В открытом письме к этим организациям сообщается, что в открытых шламохранилищах НГЗ находится 47 млн тонн токсичных отходов, которые регулярно распыляются в воздухе или размываются при осадках.

Также до международных экологических организаций доведены результаты судебной инженерно-экологической экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая установила, что в красном шламе есть опасные вещества – соединения шестивалентного хрома, соединения меди, соединения цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, ртуть и ее соединения, мышьяк, свинец и его соединения. Их наличие может вызвать ядовитое, токсическое и экотоксичное влияние.

"Мы стремимся предотвратить катастрофы, обезопасить природу и людей от катастрофических последствий деятельности Николаевского глиноземного завода. Мы объединились в организацию "Стоп-шлам". Выиграли суд первой инстанции у Николаевского глиноземного завода. Однако сейчас судебные процессы затягиваются, а надлежащей реакции государства на угрозу экокатастрофы сих пор нет. При таких условиях мы вынуждены апеллировать к мировому сообществу", - говорится в открытом письме.