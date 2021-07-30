ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Экологи обратились в ООН и "Гринпис" из-за токсичных отходов НГЗ

Новина українською →
Киев, Пятница 30 июля 2021 10:24
Экологи обратились в ООН и "Гринпис" из-за токсичных отходов НГЗ Фото: экологи обратились в ООН и "Гринпис" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские экологи обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

По ее словам, страны-члены Организации Причерноморского сотрудничества получили информацию относительно загрязнения Бугского лимана Черного моря отходами производства Николаевского глиноземного завода, которое произошло 17 июня нынешнего года.

О вреде, который наносят здоровью людей и окружающей среде хранилища красного шлама, построенные НГЗ, украинские экологические активисты сообщили представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), "Гринпис" (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI), Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

Экологи обратились в ООН и &quot;Гринпис&quot; из-за токсичных отходов НГЗ

В открытом письме к этим организациям сообщается, что в открытых шламохранилищах НГЗ находится 47 млн тонн токсичных отходов, которые регулярно распыляются в воздухе или размываются при осадках.

Также до международных экологических организаций доведены результаты судебной инженерно-экологической экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая установила, что в красном шламе есть опасные вещества – соединения шестивалентного хрома, соединения меди, соединения цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, ртуть и ее соединения, мышьяк, свинец и его соединения. Их наличие может вызвать ядовитое, токсическое и экотоксичное влияние.

Экологи обратились в ООН и &quot;Гринпис&quot; из-за токсичных отходов НГЗ

"Мы стремимся предотвратить катастрофы, обезопасить природу и людей от катастрофических последствий деятельности Николаевского глиноземного завода. Мы объединились в организацию "Стоп-шлам". Выиграли суд первой инстанции у Николаевского глиноземного завода. Однако сейчас судебные процессы затягиваются, а надлежащей реакции государства на угрозу экокатастрофы сих пор нет. При таких условиях мы вынуждены апеллировать к мировому сообществу", - говорится в открытом письме.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,2 млрд грн морального ущерба за вред экологии.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд грн в качестве компенсации. В сентябре предстоит рассмотрение апелляции, которую подал НГЗ.

Подробнее о проблеме - читайте в статье РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НГЗ
NEWS
Рост случаев продолжается: за сутки в Украине 962 новых COVID-больных
Рост случаев продолжается: за сутки в Украине 962 новых COVID-больных
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета