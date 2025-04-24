Екологи б’ють на сполох: в Австралії з гвинтокрилів застрелили 700 коал

Операція з евтаназії коал проходила в Національному парку Бадж-Бім на початку квітня. Її метою було усунення тварин, які страждали від голоду, зневоднення чи травм після масштабних лісових пожеж, що знищили понад 2 тисячі гектарів середовища їхнього існування.

Однак метод проведення викликав обурення. Екологи зазначають, що з висоти близько 30 метрів важко визначити стан здоров’я тварини, тож під обстріл могли потрапити й ті, хто був цілком здоровий.

"Авіаобстріл має бути крайнім заходом. Це перший випадок, коли коал вбивали з гелікоптера. Це тривожний етичний прецедент", - заявили у Friends of the Earth Melbourne.

Дитинчата коал залишилися сиротами

Організація додала, що після пожеж територію закрили, тому рятувальники не могли потрапити до постраждалих тварин, зокрема осиротілих дитинчат. У заяві Koala Alliance йдеться про те, що якщо коал розстрілювали на деревах, це означає, що багато дитинчат були приречені на страждання та смерть.

Активісти також закликають припинити вирубку здорових евкаліптів на приватних плантаціях поблизу, щоб коали мали доступ до їжі та сховку.

Влада називає вбивство коал доцільним

Попри критику, уряд Вікторії захищає рішення, посилаючись на поради ветеринарів. Прем’єрка Джасінта Аллан заявила, що такий підхід був визнаний найдоцільнішим з огляду на страждання тварин.

У штатах Квінсленд, Новий Південний Уельс та Австралійській столичній території коали вже мають статус зникаючого виду. Їхні популяції страждають від втрати середовища через пожежі, вирубку лісів і розширення плантацій.