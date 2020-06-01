ЭКО: сколько стоит процедура и можно ли получить скидку

ЭКО — непростая процедура, которая требует использования разных ресурсов. Это мощности техники, знания специалистов, время на изучение каждой отдельной ситуации, сложные медикаменты, которые стоят недешево. В результате сама процедура не может быть слишком дешевой — это услуга, требующая от будущих родителей вложений. Но вопрос в том, какое качество получит пациент и какие гарантии у него будут. И тут все зависит от выбранной клиники.

Более точную информацию можно получить на сайте Клиники ЭКО Профессора Феськова если обратиться за консультацией по указанным там телефонам, будет предложен оптимальный вариант стоимости услуг при высокой результативности. Так, результативность лечения методом ЭКО составляет 45%, а после криопротоколов эта цифра вырастает до 70%. Такой показатель соответствует уровню мировых стандартов. Более того, в клинике есть специальная программа с неограниченным количеством попыток до результата — подобный подход предлагают редкие компании. Очевидно, что в каждом случае своя ценовая политика.

Ориентировочные цены на услуги в зависимости от выбранного пакета

*Внимание! Цены, указанные ниже, актуальны на конец мая 2020 года. К моменту прочтения статьи они могут меняться — уточняйте информацию на официальном сайте клиники.

Сейчас пакеты услуг стоят по-разному в зависимости от наполнения:

Базовый. Он включает основные процедуры без медикаментов и стоит почти 28 тыс. гривен.

ЭКО + ИКСИ без медикаментов. Чаще это предложение используют при выраженной форме мужского бесплодия. В услугу входят УЗИ-мониторинг фолликулов, их стимуляция, пункция, а также культивирование и перенос эмбрионов, их обследование после переноса. Без медикаментов пакет стоит без малого 37 тысяч гривен.

ЭКО + ИКСИ с медикаментами. Стоимость такого пакета — около 50 тыс. гривен.

«Молодежный» с медикаментами. Эта программа разработана для женщин до 33 лет включительно и имеет свои особенности. Стоит 42 тыс. гривен.

«Гарантированное ЭКО» с медикаментами. Пакет предполагает неограниченное количество попыток при условии, что организм пациентки снова готов к следующему вмешательству. Это самая дорогая из всех программ, которая обойдется в сумму от 290 тыс. гривен. Но для многих пар с учетом их ситуации такой подход выгоднее, чем в будущем перезаключать договор и заново платить за многие процедуры.

Криопротокол — почти 18 тыс. гривен.

Выбор конкретного пакета для услуги ЭКО невозможен без участия специалистов. Врач подскажет, какое решение подходит, собрав анамнез, назначив дополнительные обследования и побеседовав с пациентами.

Получение скидки

Клиника профессора Феськова периодически предлагает пациентам возможности для экономии. Чтобы узнать, действует ли сейчас какая-либо скидка, нужно зайти в раздел «Акции» на официальном сайте компании или напрямую обратиться к врачу во время консультации.