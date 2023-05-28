Екіпаж артилерійського катера збив "Шахед" росіян над Київським водосховищем

Українські військові сьогодні, 28 травня, вночі збили російський дрон-камікадзе з гармат на артилерійському катері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.
За даними ВМС, артилерійський катер виявив ворожий безпілотник над акваторією Київського водосховища.
"Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера Шахед-136 було знищено", - уточнюють військові.
Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, росіяни провели наймасштабнішу атаку дронами з початку війни. Вони хотіли атакувати Україну за допомогою 54 безпілотників, але 52 з них збили.
При цьому відомо про влучення БПЛА об'єктом інфраструктури в Житомирській області. Місцева влада поки не розкривала деталей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.