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Екіпаж артилерійського катера збив "Шахед" росіян над Київським водосховищем

Ілюстративне фото: екіпаж артилерійського катера збив "Шахед" росіян над Київським водосховищем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 28 травня, вночі збили російський дрон-камікадзе з гармат на артилерійському катері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

За даними ВМС, артилерійський катер виявив ворожий безпілотник над акваторією Київського водосховища.

"Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера Шахед-136 було знищено", - уточнюють військові.

Нічна атака

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, росіяни провели наймасштабнішу атаку дронами з початку війни. Вони хотіли атакувати Україну за допомогою 54 безпілотників, але 52 з них збили.

При цьому відомо про влучення БПЛА об'єктом інфраструктури в Житомирській області. Місцева влада поки не розкривала деталей.

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