ЕИБ хочет направить на восстановление Украины 100 млрд евро, - Reuters

Трастовый фонд ЕС-Украина (EU GTF) будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 млрд евро от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около 100 млрд евро. Согласно проекту, это составляет около половины неотложных потребностей Украины.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано в понедельник, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в послевоенном восстановлении.

Траст EU GTF может способствовать восстановлению мостов или ремонту водоснабжения, особенно для городов, население которых увеличилось из-за миграции после вторжение в страну.

Проекты также могут сосредоточиться на облегчении экспорта Украины или на энергетической и цифровой инфраструктуре.

По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны в начале мая превысили 92 млрд долларов. Общие потери значительно больше.