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В Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльськими туристами, - ЗМІ

Фото: в Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльськими туристами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Офіцер поліції в Єгипті відкрив вогонь по автобусу, в якому були ізраїльські туристи. За попередніми даними, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya та The Times of Israel.

За даними ЗМІ, офіцер єгипетської поліції у неділю, 8 жовтня, розстріляв автобус у портовому місті Александрія. В автобусі перебували туристи - громадяни Ізраїлю.

Дані ЗМІ про жертв та постраждалих різняться. Повідомляють, що внаслідок атаки загинули двоє ізраїльтян. Деякі видання пишуть про трьох загиблих: двох громадян Ізраїлю та одного єгиптянина.

Оновлено

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили загибель двох громадян. Крім ізраїльських туристів, загинув їхній гід-єгиптянин.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.

Вночі обидві сторони обмінялися ракетними ударами, а вранці угруповування "Хезболла" взяло відповідальність за обстріли, які здійснювалися з Лівану. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

Обидві сторони повідомляють про тисячі постраждалих та сотні загиблих осіб. Внаслідок бойових дій в Ізраїлі також могла загинути українка. Але поки офіційного підтвердження цього немає.

Також ЗМІ повідомлю, що внаслідок ізраїльських бомбардувань Сектору Газа був ліквідований один з лідерів ХАМАСа Айман Юніс.

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