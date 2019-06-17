В Египте во время суда скончался экс-президент

В столице Египта Каир во время судебного процесса скончался бывший президент страны Мохамед Мурси, который был первым демократически избранным главой государства в современной истории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бывший президент и глава организации "Братья-мусульмане" находился под стражей с 2013 года, после того как был свергнут в результате массовых протестов против его правления. Мурси обвинялся в шпионаже.

Государственный обвинитель сообщил, что после начала своего выступления Мурси упал и был доставлен в больницу, где в 16:50 по местному времени была констатирована смерть. Также он добавил, что сотрудники больницы не нашли никаких следов возможных травм на теле экс-президента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Египте за теракты в православных храмах приговорили к смертной казни 17 человек. Судьи военного трибунала в Египте приговорили к смертной казни 17 человек, обвиняемых в совершении серии терактов в православных церквях в Египте в 2016-м и 2017-м годах, еще 19 человек приговорены к пожизненному заключению, десять других подсудимых получили лишения свободы от 10 до 15 лет.