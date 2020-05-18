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В Египте усиливают карантин из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 06:06
В Египте усиливают карантин из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Усиление карантина будет действовать в течение шести дней

Власти Египта усилит ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19. Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как скаазал премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу, более строгие ограничительные меры будут введены 24 мая на шестидневный срок.

На протяжении этого времени начало комендантского часа будет перенесено с 21:00 на 17:00. Власти также закроют все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Кроме этого, в период праздника не будет ходить общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что в Египте ослабляют карантинные мероприятия на фоне пандемии коронавируса, частично разрешив работу отелей для внутренних туристов. Такое решение приняли через экономические убытки, вызванные пандемией коронавирус. Потери государства в месяц составляют около 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на восстановление туристического потока после пандемии коронавируса с конца августа.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КоронавирусЕгипет
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