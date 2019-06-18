В Египте объявлен режим особого положения из-за смерти экс-президента

После смерти свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси, Министерство внутренних дел страны объявило режим особого положения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Как сообщили египетские СМИ, по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции. Также аннулированы отпуска всех сотрудников правоохранительных органов.

В государственных и частных структурах, у церквей и мечетей повышены меры безопасности.

Отметим, в Каире со время судебного процесса скончался бывший президент страны Мохамед Мурси, который был первым демократически избранным главой государства в современной истории страны. Бывший президент и глава организации "Братья-мусульмане" находился под стражей с 2013 года, после того как был свергнут в результате массовых протестов против его правления. Мурси обвинялся в шпионаже

Напомним, в апреле е