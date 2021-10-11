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В Египте обнаружили тысячи выброшенных вакцин против COVID-19

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Понедельник 11 октября 2021 02:49
В Египте обнаружили тысячи выброшенных вакцин против COVID-19 Фото: в Египте обнаружили тысячи выброшенных вакцин от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Египте прокуратура дала указание арестовать трех человек за выброшенные тысячи неиспользованных вакцин против COVID-19. Их изготовила китайская компания Sinopharm.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что вакцины были переданы дирекции здравоохранения в города Минья, где было обнаружено 18 400 упаковок вакцин стоимостью более 5 млн египетских фунтов (319 тыс. долларов США).

Инвентаризация выявила, что почти 5 000 упаковок были утрачены из-за хранения при ненадлежащих температурах, отмечают в заявлении прокуратуры.

Выброшенны вакцины исчезли после того, как они были переданы уполномоченным провизором водителю транспортного средства Министерства здравоохранения для доставки дирекции Минья, сообщили в прокуратуре.

Начальные расследования привлекали фармацевта и должностное лицо к ответственности за грубую небрежность, было приказано задержать их вместе с водителем для расследования.

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