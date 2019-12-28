В Египте в крупном ДТП погибли 22 человека

В Египте по меньшей мере 22 человека погибли, семеро получили травмы в субботу в результате крупной аварии на севере страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным полиции, в районе Порт-Саида произошло столкновение грузовика с автобусом, который перевозил египетских рабочих. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.

Это уже второе дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов в субботу. Ранее на междугородной автотрассе между Каиром и Хургадой в районе населенного пункта Заафарана в 200 км к югу от Каира столкнулись грузовик и два автобуса, в которых, помимо египтян, находились туристы из Индии и Малайзии. Погибли шесть человек, еще 24 пассажира, в том числе иностранные граждане, получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в Каире столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек. Также пострадали 10 человек. Отмечается, что к месту автокатастрофы прибыли 12 автомобилей "скорой помощи". Причины ДТП неизвестны.

В Венесуэле произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из города Сан Кристобаль в Маракайбо, в результате которого погибли 16 человек. Отмечается, что авария произошла из-за того, что у автобуса лопнула шина, он съехал с дороги и перевернулся. Пострадавших доставили в больницу. На место происшествия прибыли представители профильных ведомств.