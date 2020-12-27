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В Египте горела больница для пациентов с COVID-19, есть погибшие

Египет, Воскресенье 27 декабря 2020 02:44
В Египте горела больница для пациентов с COVID-19, есть погибшие
Фото: скорая помощь (news1)
Автор: Артур Родивилов

В отделении интенсивной терапии частной больницы города Эль-Убур, расположенного на севере Египта, вспыхнул пожар. Погибли семеро пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Еще пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения. Все пациенты были переведены в государственный стационар.

Причина пожара не сообщается.

В ноябре десять человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии. В отделении находились пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось о 9 жертвах в результате взрыва в Турции. 8 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу.

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