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Египет изменил требования к тестам на коронавирус для украинских туристов

Киев, Среда 16 декабря 2020 21:10
Египет изменил требования к тестам на коронавирус для украинских туристов
Фото: туристы в аэропорту (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Египет ужесточил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь все украинские туристы в возрасте от 6 лет. В частности, сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код.

Об этом сообщило посольство Украины в Египте на странице в Facebook.

Как рассказали в дипломатическом представительстве, новые требования заключаются в том, что сертификат должен:

  • обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;
  • быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;
  • содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
  • быть без каких-либо исправлений, потертостей или правок;
  • содержать информацию о проведенном виде теста;
  • обязательно содержать информацию о том, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
  • быть издан на английском языке;
  • содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Сертификаты, которые будут заполнены от руки, приниматься не будут.

В случае, если египетская сторона будет иметь сомнения относительно достоверности теста, она может требовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, то туристов будут изолировать до момента получения отрицательного результата.

Напомним, с 1 ноября Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако упрощенный въезд в страну будет действовать не всегда.

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