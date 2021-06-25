В Эфиопии убили трех сотрудников организации "Врачи без границ"

В заявлении MSF отмечается, что тела трех сотрудников организации - гражданки Испании и двух эфиопов - были обнаружены возле их автомобиля утром 25 июня. За день до этого они перестали выходить на связь.

"Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на наших коллег и будем неустанно пытаться понять, что произошло", - подчеркнули в организации.

Погибшие сотрудники "Врачей без границ" - 35-летняя Мария Эрнандес и двое граждан Эфиопии - помощник по координации Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремихаэль - днем 24 июня выехали в район Тыграй.

Убийство сотрудников MSF осудили в ВОЗ. В организации выразили соболезнования семьям погибших и призвали прекратить "ужасные атаки" на мирное население.

"Это (убийство сотрудников MSF - ред.) произошло всего через несколько дней после шокирующего нападения на мирных жителей на рынке недалеко от Мекеле. Эти атаки ужасны, и их нужно прекратить", - говорится в заявлении ВОЗ.