В Эфиопии в результате нападения погибло более 200 человек

Фото: человек в Эфиопии (pexels)

На этой неделе в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии погибло более 200 человек после нападения неустановленных боевиков. Известно, что в регионе часто происходят вспышки этнического насилия.

Об этом Reuters сообщили волонтеры Красного Креста.

Волонтер Мелесе Месфин сообщил, что на днях похоронили 207 жертв и еще 15 со стороны нападавших.

Атаку осуществили неустановленные вооруженные лица.

Премьер-министр Абий Ахмед на следующий день направил федеральные войска в зону конфликта. Военные убили 42 вооруженных лица, которые обвинялись в нападении на село.

Напомним, в ноябре на северо-западе Эфиопии боевики напали на пассажирский автобус. В результате нападения погибли 34 человека.

Также в прошлом году в Эфиопии вспыхнули протесты после политического давления на местного активиста Джавара Мухаммеда, беспорядки закончились массовыми убийствами.

Тогда в ходе масштабных протестов погибли как минимум 166 человек. Из них 11 сотрудников службы безопасности.