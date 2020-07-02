В Эфиопии масштабные протесты. Убиты более 80 человек, сотни раненых

В Эфиопии десятки тысяч людей вышли на улицы в связи с убийством популярного в стране певца Хачалу Хундесса. Правительство жестко отреагировало на протесты, во время столкновений с полицией погибли более 80 человек.

Об этом сообщает BBC.

Хундесса известен тем, что в своих песнях поднимал тему борьбы и разочарования народа оромо во время антиправительственного протестного движения 2014-2018 годов. В понедельник, 29 июня, его застрелили неизвестные в столице Аддис-Абебе.

На следующий день в нескольких городах региона Оромян десятки тысяч людей вышли на улицы почтить память певца. Через несколько дней был убит дядя Хундессы. Настроения людей ухудшились, начались волнения. Также были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые поддерживали протестующих.

По последним данным, во время стычек погибли по меньшей мере 80 человек, включая трех сотрудников спецназа полиции. На данный момент в стране отсутствует связь и интернет.

Напомним, протесты в Эфиопии начались из-за преследования властями эфиопского политического активиста Джавара Мухаммеда.

В прошлом году во время массовых волнений погибли сотни человек.