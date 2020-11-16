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В Эфиопии боевики напали на пассажирский автобус: более 30 человек погибли

Эфиопия, Понедельник 16 ноября 2020 04:34
В Эфиопии боевики напали на пассажирский автобус: более 30 человек погибли
Фото: Эфиопия (flickr)
Автор: РБК-Украина

На северо-западе Эфиопии боевики напали на пассажирский автобус. В результате нападения погибли 34 человека.

Об этом сообщает Синьхуа.

В Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии сообщили, что боевики также совершили ряд других нападений в регионе.

"По меньшей мере 34 человека погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц на пассажирский автобус, которое произошло накануне вечером в регионе Бенмшангул-Гумуз на северо-западе Эфиопии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти страны направили отряды силовиков.

Детали нападения пока не сообщаются.

Напомним, в прошлом году в Эфиопии вспыхнули протесты после политического давления на местного активиста Джавара Мухаммеда, беспорядки закончились массовыми убийствами.

Тогда в ходе масштабных протестов погибли как минимум 166 человек. Из них 11 сотрудников службы безопасности.

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