Эффектные 80-летние Mercedes-Benz привезли на фестиваль OldCarLand в Киеве

Проходящий с 17 по 19 сентября в Национальном музее авиации имени О. К. Антонова на Медовой, 1 фестиваль OldCarLand богат на интересные автомобили. Ранее мы рассказывали о самых интересных машинах украинского производсва на выставке, а также о наиболее роскошных авто из США.

Нынешний фестиваль преподнес поклонникам классических автомобилей приятный сюрприз – в экспозиции появилось несколько оригинальных Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz W15

Довоенный аналог современного C-Class производился з 1931 по 1936 год. Мировая премьера автомобиля состоялась на Парижском автосалоне в октябре 1931 года. Двухдверный седан, представленный в экспозиции фестиваля, считался самым доступным типом кузова. Этот автомобиль был ответом мировой экономике на кризис 1929-1933 годов.

А еще это первый серийный Mercedes-Benz с независимой подвеской всех колес. Передняя выполнена из двух поперечных четвертьэллиптических рессор. Гидравлические тормоза всех колес и замок зажигания с противоугонным замком входили в базовую комплектацию.

Автомобиль оснащен шестицилиндровым двигателем объемом 1,7 литра мощностью 32 л.с. Крутящий момент передавался на заднюю ось через четырехступенчатую механическую коробку передач. Шасси автомобиля весило 750 кг, а кузов прибавлял к весу машины еще 350 кг.

Цена "голого" шасси стартовала с отметки в 3800 марок, при этом двухдверный кузов седан повышал цену авто всего лишь на 400 марок. Всего с1931 по 1936 год было произведено 13 775 автомобилей.

Представленный на выставке экземпляр прошел комплексную реставрацию в одной из европейских мастерских и уже несколько лет радует своего владельца.

Mercedes-Benz 300 серии W186

Mercedes-Benz W186 или Mercedes-Benz 300 – это первая самостоятельная послевоенная модель компании. Автомобиль выпускался с 1951 по 1957 год. Официальный дебют состоялся на Франкфуртском автосалоне в апреле 1951 года. И седан, и кабриолет оснащались новым 3,0-литровым бензиновым мотором на 115 сил.

Комбинация жесткой X-образной стальной трубчатой ​​рамы и независимой подвески четырех колес обеспечивала удивительно маневренность. Mercedes-Benz 300 делил с легендарным Mercedes-Benz 300 SL Gullwing двигатель, подвеску и другие комплектующие. Всего до сентября 1955 года был произведен 591 кабриолет.

Автомобиль представительского класса конкурировал с Rolls-Royce Silver Cloud и Bentley S1, но превосходил их по цене. Этот автомобиль прозвали "Аденауэр" в честь Конрада Аденауэра, первого канцлера Федеративной Республики Германии, который в 1949-1963 годах использовал только машины этой модели.

Автомобиль, представленный на фестивале, был восстановлен реставрационным ателье из Днепра. На восстановление было потрачено около двух лет и многие часы по поиску оригинальных комплектующих в Европе и Северной Америке.

Mercedes-Benz 230 серии W143

Mercedes-Benz 230 с внутризаводским индексом W143 был представлен в 1937 году. Автомобиль предлагался в нескольких вариантах кузова: четырехдверный седан (именно он представлен на выставке), родстер, кабриолет двухдверный седан и пр.

На момент запуска базовая версия шасси автомобиля продавалась по рекомендованной розничной цене 4200 марок. Представленный в экспозиции фестиваля четырехдверный седан в 1938 году оценивался в 5270 марок.

Под капотом машины устанавливался 6-цилиндровый бензиновый силовой агрегат объемом 2,3 литра мощностью 55 сил. Интересно, что именно Mercedes-Benz 230 стал первым серийным легковым Мерседесом с дизельным мотором. С 1936 по 1941 год компания произвела 20 336 автомобилей этой модели.

Данный экземпляр Mercedes-Benz 230 всего второй раз экспонируется перед публикой. Первый публичный показ в Украине состоялся в рамках камерной выставки в одном из киевских торговых центров несколько лет назад. На фестивале OldCarLand машина выставлена впервые.