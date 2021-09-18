Эффектные 80-летние Mercedes-Benz привезли на фестиваль OldCarLand в Киеве

В Киеве с 17 по 19 сентября проходит традиционный фестиваль классической техники OldCarLand. В этот раз одной из изюминок выставки стало собрание классических Mercedes-Benz.
О самых интересных машинах с трехлучевой звездой на фестиваел читайте ниже в материале РБК-Украина.
Проходящий с 17 по 19 сентября в Национальном музее авиации имени О. К. Антонова на Медовой, 1 фестиваль OldCarLand богат на интересные автомобили. Ранее мы рассказывали о самых интересных машинах украинского производсва на выставке, а также о наиболее роскошных авто из США.
Нынешний фестиваль преподнес поклонникам классических автомобилей приятный сюрприз – в экспозиции появилось несколько оригинальных Mercedes-Benz.
А еще это первый серийный Mercedes-Benz с независимой подвеской всех колес. Передняя выполнена из двух поперечных четвертьэллиптических рессор. Гидравлические тормоза всех колес и замок зажигания с противоугонным замком входили в базовую комплектацию.
Автомобиль оснащен шестицилиндровым двигателем объемом 1,7 литра мощностью 32 л.с. Крутящий момент передавался на заднюю ось через четырехступенчатую механическую коробку передач. Шасси автомобиля весило 750 кг, а кузов прибавлял к весу машины еще 350 кг.
Представленный на выставке экземпляр прошел комплексную реставрацию в одной из европейских мастерских и уже несколько лет радует своего владельца.
Комбинация жесткой X-образной стальной трубчатой рамы и независимой подвески четырех колес обеспечивала удивительно маневренность. Mercedes-Benz 300 делил с легендарным Mercedes-Benz 300 SL Gullwing двигатель, подвеску и другие комплектующие. Всего до сентября 1955 года был произведен 591 кабриолет.
Автомобиль, представленный на фестивале, был восстановлен реставрационным ателье из Днепра. На восстановление было потрачено около двух лет и многие часы по поиску оригинальных комплектующих в Европе и Северной Америке.
На момент запуска базовая версия шасси автомобиля продавалась по рекомендованной розничной цене 4200 марок. Представленный в экспозиции фестиваля четырехдверный седан в 1938 году оценивался в 5270 марок.
Данный экземпляр Mercedes-Benz 230 всего второй раз экспонируется перед публикой. Первый публичный показ в Украине состоялся в рамках камерной выставки в одном из киевских торговых центров несколько лет назад. На фестивале OldCarLand машина выставлена впервые.