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Очень эффектная! Ольга Куриленко в купальнике раздразнила соблазнительным фото

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Ольга Куриленко похвасталась стройной фигурой и соблазнительными формами в купальнике с очень глубоким декольте

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала армию своих поклонников новым жарким фото. Модель опубликовала в сети снимок в купальнике и словно напомнила, что лето - вместе с его пляжами и морями - уже совсем скоро.

Звезда облачилась в стильном темно-синий купальник с очень глубокой зоной декольте и вырезом до самого низа живота.

40-летняя актриса показала кадр в своем Instagram.

На соблазнительном фото Куриленко улеглась, раскинув руки и положив голову с распущенными волосами на белую подушку. На лице можно заметить минимум макияжа.

Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Подписчики в сети купают знаменитость в комплиментах и восторгаются красотой Ольги и называют ее богиней.

  • Как всегда, прекрасна!
  • Богиня. Источник жизни.
  • Сладкая.
  • Моя красавица!
  • Аах, какая женщина!
  • Очень красивая и эффектная!
  • Ты определенно моя любимая девушка из Бонда!

Фото: скрин комментариев instagram.com/olgakurylenkoofficial

Напомним, что недавно Ольга Куриленко попала в скандальную ситуацию после своего странного заявления в День памяти и примирения о том, что украинской крови в ней вообще нет - мол, так показа ДНК тест.

После таких слов Куриленко пришлось оправдываться - звезда отметила, что она любит Украину и не отреклась от нее.

Автор: Styler

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