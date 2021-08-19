UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эффективность вакцины Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - ученые

Автор: РБК-Украина

Исследователи Оксфородського университета пришли к выводу, что эффективность вакцины от коронавирус Pfizer-BioNTech снижается быстрее, чем вакцины AstraZeneca.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Две дозы вакцины Pfizer имеют более высокую начальную эффективность против новых штаммов коронавирус, но она снижается быстрее в сравнении с двумя дозами AstraZeneca», - заявили исследователи из Оксфордского университета.

Исследователи отметили, что примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой.

"Даже при таком незначительном снижении защиты от всех инфекций и инфекций с высокой вирусной нагрузкой важно отметить, что общая эффективность все еще очень высока, поскольку мы начинали с такого высокого уровня защиты", - сообщил доктор Поуелс.

Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такое же вирусная нагрузка, как и те, кто не ставил вакцину. По данным специалистов, это говорит о том, что штамм "Дельта" более опасен, чем штамм "Альфа".

Напомним, что на данный момент Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаКоронавирус