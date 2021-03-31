Эффективность 96%: что известно об американской COVID-вакцине, которую купила Украина
Министерство здравоохранения Украины заключило контракты на поставку почти 14 миллионов доз вакцин от коронавируса за счет бюджета. Из них 10 млн доз препарата американской компании Novavax.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине".
Вакцина Novavax была разработана на основе белковых субъединиц коронавируса. Она имеет название NVX-CoV2373 или Covovax (торговое название вакцины, которая будет производиться в Индии).
Производство будет проходить на нескольких площадках, в том числе на базе индийского Serum Institute of India (SII), как и препарата Covishield.Также производить будут на заводе SK BioScience в Южной Корее.
Принцип действия. Для вакцины разработчик использует выращенные в другом вирусе - бакуловирусе - спайк-белки (шип-белки) с поверхности коронавируса. На них организм дает иммунный ответ.
Где используется. Вакцина пока не получила разрешение на применения, сейчас Novavax завершает финальную третью фазу клинических испытаний.
Хранение и дозировка. Полная иммунизация происходит двумя дозами с интервалом в три недели. Ее можно хранить при температуре 2-8°C.
Эффективность и возможные побочные эффекты. По заявлению компании Novavax, испытания в Великобритании показали, что препарат на 96% эффективен против оригинального штамма коронавируса и на 86% против "британского" штамма. Против "южноафриканского" варианта эффективность оказалась 55.4%, но при этом она полностью предотвратила тяжелое течение болезни.
Среди участников испытаний не было зафиксировано случаев смерти или появления серьезных побочных эффектов.
Напомним, к концу апреля вакцину Novavax могут одобрить в Великобритании.
Ранее РБК-Украина писало, какие вакцины против коронавируса планируют использовать в Украине.