Эффективная на 85%: в Израиле оценили вакцину Pfizer

Об этом сообщили в журнале The Lancet исследователи израильского медицинского центра Шиба.

Эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech составляет 85% уже после первой дозы.

Издание основывается на исследованиях, проведенных на более чем семи тысячах медицинских работников, которые были вакцинированы в медицинском центре в Израиле. Эксперты наблюдали снижение симптоматики COVID-19 на 85 процентов между 15 и 28 днями после введения вакцины.

Общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75 процентов, выяснили авторы исследования.