Эффективная на 85%: в Израиле оценили вакцину Pfizer

Израильские ученые оценили эффективность вакцины от коронавируса Pfizer. Она составляет 85%.
Об этом сообщили в журнале The Lancet исследователи израильского медицинского центра Шиба.
Эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech составляет 85% уже после первой дозы.
Издание основывается на исследованиях, проведенных на более чем семи тысячах медицинских работников, которые были вакцинированы в медицинском центре в Израиле. Эксперты наблюдали снижение симптоматики COVID-19 на 85 процентов между 15 и 28 днями после введения вакцины.
Общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75 процентов, выяснили авторы исследования.
Напомним, компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.
Ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer в начале февраля. Поэтому первой вакциной, которую получит Украины, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca.