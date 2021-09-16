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Эффект снижается. Moderna заявила о необходимости третьей прививки

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США, Четверг 16 сентября 2021 08:27
Эффект снижается. Moderna заявила о необходимости третьей прививки Фото: Moderna заявила о необходимости третьей прививки (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Американская компания Moderna обнародовала новые данные испытания своей вакцины против COVID-19. Где подчеркнула снижении эффективности и необходимости введения третьей (бустерной) дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кто был иммунизирован примерно 8 месяцев назад.

В своем анализе Moderna сравнила эффективность вакцины у более чем 14 000 добровольцев, вакцинированных в период с июля по октябрь 2020 года.

Из которых за двухмесячный период с июля по август исследователи выявили 88 случаев COVID-19 среди тех, кто получил две прививки позже, по сравнению со 162 случаями среди тех, кто был вакцинирован в прошлом году.

В исследовании отмечается, это только одна оценка, но глядя на осенне-зимний период, ожидаемое влияние ослабления иммунитета составит 600 тысяч дополнительных случаев COVID-19.

Стоит отметить, что 1 сентября Moderna подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой о разрешении на ревакцинацию.

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