UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный из РФ рассказал о "расстрельных отрядах"

Автор: Наталья Юрченко

Российский пленный рассказал, что руководство армии РФ повторяет практику "расстрельных отрядов". Специальные эшелоны убивают своих солдат, которые не желают воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Российский военный сдался в плен в Николаевской области. По его словам, когда армия оккупантов начала продвигаться вглубь страны, то поняла, что воюет против мирных жителей.

"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, которые пытаются вернуться домой", - заявил пленный.

По его словам, случаи дезертирства начали чаще проявляться среди вражеских войск.

"Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит", - добавил оккупант.

Напомним, СБУ задержала в трех областях нескольких агентов РФ, а также 10 боевиков "ЛНР", обстреливавших Северодонецк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину