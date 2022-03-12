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"Едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный из РФ рассказал о "расстрельных отрядах"

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Украина, Суббота 12 марта 2022 11:13
"Едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный из РФ рассказал о "расстрельных отрядах" Фото: российский пленный рассказал о расстрелах дезертиров (фото facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российский пленный рассказал, что руководство армии РФ повторяет практику "расстрельных отрядов". Специальные эшелоны убивают своих солдат, которые не желают воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Российский военный сдался в плен в Николаевской области. По его словам, когда армия оккупантов начала продвигаться вглубь страны, то поняла, что воюет против мирных жителей.

"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, которые пытаются вернуться домой", - заявил пленный.

По его словам, случаи дезертирства начали чаще проявляться среди вражеских войск.

"Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит", - добавил оккупант.

Напомним, СБУ задержала в трех областях нескольких агентов РФ, а также 10 боевиков "ЛНР", обстреливавших Северодонецк.

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