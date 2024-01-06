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Єдиний на весь світ чотириразовий чемпіон планети помер у Бразилії

Фото: Маріо Загалло в 2022 році (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Легендарний бразильський футболіст і тренер Маріо Загалло відійшов у вічність на 93-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram спортсмена.

"Старий вовк" помер на батьківщині. Смерть унікальної легенди підтвердила його родина.

"Із великим сумом повідомляємо вам про смерть нашого вічного чотириразового чемпіона світу Маріо Жоржі Лобо Загалло. Відданого батька, любячого дідуся, лагідного тестя, вірного друга, успішного професіонала та чудової людини. Гігантського ідола. Патріота, який залишив нам спадок великих звершень", – ідеться в заяві близьких.

Найбільші досягнення Загалло і на футбольному полі, і на тренерській лаві пов'язані зі збірною Бразилії. Він першим в історії тріумфував на чемпіонатах світу в обох статусах. Лише згодом це досягнення повторили німець Франц Бекенбауер і француз Дідьє Дешам.

Хто такий Маріо Загалло

Уродженець Масейо – столиці штату Алагоас, мав італійське та ліванське походження. Кар'єру професіонала нападник розпочав у 17 в "Америці" з Ріо-де-Жанейро.

Пізніше захищав кольори "Ботафого" та "Фламенго". Двічі був чемпіоном Ліги Каріоки, два рази тріумфував у Турнірі Ріо – Сан-Паулу. До лав збірної Бразилії потрапив перед ЧС-1958. Чемпіоном світу став із першої спроби, а через чотири роки повторив досягнення.

На Мундіаль-1970 повіз "селесао" в статусі головного тренера та здобув чергове "золото". Після років роботи на батьківщині та Близькому Сході повернувся до збірної Бразилії у 1991 році в ролі координатора. Став чемпіоном світу в 1994-му, а на ЧС-1998 повіз команду знову в статусі керманича. Там бразильці програли фінал Франції (0:3).

За десятиліття у футболі отримав кілька прізвиськ – "Мураха", "Старий вовк", "Професор". Кавалер ордену "За заслуги" – найвищої персональної нагороди ФІФА.

До слова, раніше пригадали маловідомі факти біографії Пеле в спеціальній підбірці.

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