Єдиний підозрюваний у вбивстві Кеннеді. Хто такий Лі Гарві Освальд

Вбивство президента Джона Кеннеді залишається однією з найзагадковіших подій в історії США, породжуючи численні теорії змови. Попри офіційне розслідування, багато деталей цього злочину досі викликають запитання.

Що відомо про вбивство американського лідера та хто такий Лі Гарві Освальд, який є єдиним підозрюваним, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Вбивство Кеннеді

22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас, під час проїзду президентського кортежу вулицями міста, було скоєно зухвалий злочин - вбивство 35-го президента Сполучених Штатів Джона Фіцджеральда Кеннеді.

Президентський кабріолет, в якому перебував Кеннеді разом з першою леді Жаклін Кеннеді, губернатором штату Техас Джоном Конналлі та його дружиною Неллі Конналлі, рухався вулицею Ділі Плаза, коли пролунали постріли. Губернатор Конналлі отримав поранення, але вижив, тоді як президент Кеннеді був смертельно поранений.

Менше ніж за годину після трагедії, під час патрулювання вулиць Далласа, було вбито поліцейського Джей-Ді Тіппіта. Невдовзі після цього за підозрою у вбивстві президента Кеннеді та поліцейського Тіппіта був заарештований Лі Гарві Освальд. Протягом 12 годин йому було офіційно висунуто обвинувачення у скоєнні обох вбивств.

Фото: Джон Кеннеді та його дружина у Далласі 22 листопада 1963 року (Getty Images)

Хто такий Лі Гарві Освальд

Лі Гарві Освальд народився 18 жовтня 1939 року в Новому Орлеані, штат Луїзіана. Його життя було позначене постійними переїздами та пошуком себе, що, можливо, вплинуло на його подальші дії.

Ранні роки Освальда пройшли в складних умовах. Він ріс без батька, який помер ще до його народження, а його мати, Маргеріт Кловер Освальд, часто змінювала місце проживання, що призвело до частих змін шкіл для Лі. Ці переїзди та відсутність стабільності, можливо, сприяли формуванню у нього почуття ізоляції та відчуження.

У 17 років Освальд вступив до Корпусу морської піхоти США, де пройшов навчання по стрільбі. Проте його служба була нетривалою, і в 1959 році він несподівано дезертирував, вирушивши до Радянського Союзу. Цей крок став несподіванкою для його родини та знайомих, і викликав багато питань.

У СРСР Освальд оселився в Мінську, де працював на радіотехнічному заводі. Там він одружився з Мариною Прусаковою, з якою у нього народилася дочка. Проте, життя в Радянському Союзі не принесло йому очікуваного задоволення, і в 1962 році він разом з сім'єю повернувся до США.

У США Освальд продовжував відчувати себе чужим. Він часто змінював роботу, а його політичні погляди ставали все більш радикальними. Він висловлював симпатії до комуністичних ідей і навіть намагався встановити зв'язки з кубинським урядом.

22 листопада 1963 року Лі Гарві Освальд опинився в центрі уваги всього світу. Він був звинувачений у вбивстві президента Джона Ф. Кеннеді. За кілька днів до цього він влаштувався на роботу в Техаське шкільне книгосховище, з вікна якого, як стверджується, і були зроблені смертельні постріли.

Фото: рушниця, з якої, ймовірно, Освальд застрелив Кеннеді (Getty Images)

24 листопада під час переведення Освальда з поліцейського управління Далласа до окружної в'язниці, власник нічного клубу Джек Рубі, скориставшись присутністю численних представників ЗМІ, вистрілив Освальду в живіт. Цей момент був зафіксований на відео та транслювався в прямому ефірі, що зробило його свідками мільйони глядачів. Рубі був засуджений до смертної кари за вбивство Освальда, але помер від раку в 1967 році, не дочекавшись розгляду апеляції.

Мотиви Рубі залишаються предметом дискусій, але його дії позбавили суспільство можливості дізнатися правду про вбивство президента Кеннеді з перших вуст.

Розслідування вбивства Кеннеді

Після трагічної загибелі Кеннеді, Ліндон Джонсон, який обійняв посаду президента, ініціював створення спеціальної комісії для всебічного розслідування обставин цього злочину. Очолив цю комісію голова Верховного суду США Ерл Воррен, і тому її назвали Комісією Воррена. Її метою було не лише встановити особу вбивці, а й з'ясувати, чи була це одиночна дія, чи частина ширшої змови.

У 1964 році Комісія Воррена оприлюднила свій звіт, який став офіційною версією подій. Згідно з цим звітом, Лі Гарві Освальд діяв самостійно, здійснивши постріли з вікна шостого поверху Техаського шкільного книгосховища. Комісія не знайшла жодних доказів, які б свідчили про існування змови. Проте, цей звіт не поклав край дискусіям та сумнівам щодо обставин вбивства.

З плином часу було проведено кілька додаткових розслідувань. У 1968 році група медичних експертів підтвердила медичні висновки Комісії Воррена, підкріплюючи версію про одного вбивцю. У 1975 році Комісія Рокфеллера, яка займалася розслідуванням діяльності ЦРУ, не виявила жодних доказів причетності цієї організації до вбивства Кеннеді.

Однак, у 1979 році Комітет Палати представників з політичних убивств, який провів власне розслідування, дійшов висновку, що, хоча в цілому підтримує висновки Комісії Воррена, існує "висока ймовірність" того, що в президента Кеннеді стріляли двоє. Це відкриття знову підняло питання про можливу змову та участь інших осіб у вбивстві.

У 1992 році Конгрес США прийняв закон, який зобов'язав Національний архів оприлюднити всі матеріали, пов'язані з розслідуванням вбивства Кеннеді. Це рішення стало важливим кроком до забезпечення прозорості та доступу громадськості до інформації.

Станом на 2024 рік, ФБР повідомило про виявлення 2 400 нових записів, пов'язаних з вбивством президента Кеннеді.