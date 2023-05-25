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Є влучання. В мережі показали відео атаки дронів на унікальний корабель РФ

Фото: у мережі показали відео атаки дронів на унікальний корабель РФ (kchf.ru)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилося відео атаки на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", що знаходився в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кордон 91".

На відео можна побачити, як один морський безпілотник підбив російський унікальний корабель.

При цьому про те, чи змогли інші дрони успішно атакувати корабель Чорноморського флоту РФ, - невідомо.

Атака на корабель РФ

Учора, 24 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що дрони рано-вранці атакували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який знаходився в Чорному морі.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило спробу атаки на судно за допомогою трьох безпілотних катерів, звинувативши Україну. У відомстві країни-агресора заявили, що всі цілі, за допомогою яких намагалися атакувати корабель, було знищено. При цьому міністерство показало ймовірне відео знищення лише одного катера.

"Іван Хурс"

Зазначимо, що "Іван Хурс" - це перше серійне розвідувальне судно зв'язку РФ. Воно може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. Корабель входить до складу Чорноморського флоту РФ. Він був спущений на воду лише у 2017 році.

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