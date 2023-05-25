Є влучання. В мережі показали відео атаки дронів на унікальний корабель РФ

На відео можна побачити, як один морський безпілотник підбив російський унікальний корабель.

При цьому про те, чи змогли інші дрони успішно атакувати корабель Чорноморського флоту РФ, - невідомо.

Атака на корабель РФ

Учора, 24 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що дрони рано-вранці атакували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який знаходився в Чорному морі.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило спробу атаки на судно за допомогою трьох безпілотних катерів, звинувативши Україну. У відомстві країни-агресора заявили, що всі цілі, за допомогою яких намагалися атакувати корабель, було знищено. При цьому міністерство показало ймовірне відео знищення лише одного катера.

"Іван Хурс"

Зазначимо, що "Іван Хурс" - це перше серійне розвідувальне судно зв'язку РФ. Воно може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. Корабель входить до складу Чорноморського флоту РФ. Він був спущений на воду лише у 2017 році.