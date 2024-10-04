Є тільки в 5 аптеках Києва. Де купити вакцину від грипу і скільки вона коштує

Найкращий час для вакцинації від грипу – перші місяці осені, перед початком епідемічного сезону. Однак вакцина від грипу доступна наразі тільки в 4 аптеках Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зараз щеплення від грипу можна зробити переважно у приватних медичних закладах або купити вакцину самому в аптеці.
На сайті однієї з приватних клінік Києва зазначають, що пропонують вакцини Ваксігрип Тетра (Франція) за 920 грн та Джисі Флю Квадривалент (Південна Корея) за 750 грн. Огляд лікаря включено у вартість. В іншій клініці французька вакцина пропонується за 600 грн, а корейська – за 550.
Купити вакцину в аптеці дешевше, але наразі вона доступна тільки у 4 аптеках міста. Також, судячи з результатів пошуку на сайтах ліків, у Києві є можливість купити вакцину тільки одного виробника – Ваксігрип Тетра.
В усіх аптеках міста вона коштує однаково: 700 гривень. Варто додати, що ситуація з наявністю вакцин в аптеках Києва постійно змінюється: інформація може залежати і від того, як її оновлюють на сайтах.
Це пов’язано з тим, що після щеплення організму потрібен час для формування імунітету, а це зазвичай займає близько двох тижнів. Вакцинація забезпечує захист до того, як вірус грипу почне активно поширюватися: пік захворювань на грип зазвичай припадає на кінець осені та зиму.
Що дає вакцинація від грипу восени:
Вакцинація від грипу особливо важлива для людей із підвищеним ризиком розвитку ускладнень. У першу чергу щеплення рекомендоване таким групам населення:
Щеплення також рекомендоване всім, хто бажає зменшити ризик зараження грипом та уникнути можливих ускладнень.
Під час підготовки публікації використано такі джерела: публікації на сайті Центру громадського здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я України, дані з сайту Tabletki.ua.
Раніше лікар розповів, кому показана вакцинація від грипу і чому треба зробити щеплення.
Також всі українці до 16 років повинні зробити щеплення від 10 інфекцій.
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