Є тільки в 5 аптеках Києва. Де купити вакцину від грипу і скільки вона коштує

Де пройти щеплення від грипу і скільки коштує вакцина

Зараз щеплення від грипу можна зробити переважно у приватних медичних закладах або купити вакцину самому в аптеці.

На сайті однієї з приватних клінік Києва зазначають, що пропонують вакцини Ваксігрип Тетра (Франція) за 920 грн та Джисі Флю Квадривалент (Південна Корея) за 750 грн. Огляд лікаря включено у вартість. В іншій клініці французька вакцина пропонується за 600 грн, а корейська – за 550.

Купити вакцину в аптеці дешевше, але наразі вона доступна тільки у 4 аптеках міста. Також, судячи з результатів пошуку на сайтах ліків, у Києві є можливість купити вакцину тільки одного виробника – Ваксігрип Тетра.

В усіх аптеках міста вона коштує однаково: 700 гривень. Варто додати, що ситуація з наявністю вакцин в аптеках Києва постійно змінюється: інформація може залежати і від того, як її оновлюють на сайтах.

Фото: В Києві вакцина від грипу доступна лише в кількох аптеках (скріншот РБК-Україна)

Чому від грипу варто вакцинуватися восени

Це пов’язано з тим, що після щеплення організму потрібен час для формування імунітету, а це зазвичай займає близько двох тижнів. Вакцинація забезпечує захист до того, як вірус грипу почне активно поширюватися: пік захворювань на грип зазвичай припадає на кінець осені та зиму​.

Що дає вакцинація від грипу восени:

Захист до початку епідемічного сезону: вакцинація до листопада дає організму можливість сформувати імунітет і підготуватися до можливих контактів із вірусом під час піку захворюваності. Тривалість імунітету: імунітет після щеплення від грипу є оптимальним протягом кількох місяців і забезпечить надійний захист протягом усього зимового періоду. Запобігання поширенню вірусу: чим більше людей вакцинується раніше, тим менше шансів для вірусу поширитися. Це також допомагає знизити загальний рівень захворюваності​ в соціумі.

Кому треба робити щеплення в першу чергу

Вакцинація від грипу особливо важлива для людей із підвищеним ризиком розвитку ускладнень. У першу чергу щеплення рекомендоване таким групам населення:

Люди похилого віку (60 років і старше): імунна система з віком стає слабшою, що робить людей старшого віку більш вразливими до важких ускладнень, таких як пневмонія або серцево-судинні проблеми​; Люди з хронічними захворюваннями: це стосується людей з діабетом, хронічними захворюваннями серця, легенів, суглобів, нирок або ослабленою імунною системою. Вакцинація може запобігти загостренню цих станів під час грипу​; Вагітні жінки: вагітність посилює навантаження на імунну систему, серце і легені, тому щеплення від грипу знижує ризик ускладнень для матері та плоду​; Медичні працівники: через постійний контакт із хворими вони мають підвищений ризик зараження грипом і можуть стати джерелом інфекції для інших​; Діти віком до 5 років, особливо до 2 років: у маленьких дітей імунна система ще не до кінця розвинена, що збільшує ймовірність важкого перебігу грипу​; Особи, які живуть або працюють в інтернатах, будинках престарілих або інших закладах довготривалого догляду: висока концентрація людей у закритих просторах сприяє швидкому поширенню інфекцій​;

Щеплення також рекомендоване всім, хто бажає зменшити ризик зараження грипом та уникнути можливих ускладнень.

Під час підготовки публікації використано такі джерела: публікації на сайті Центру громадського здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я України, дані з сайту Tabletki.ua.