Є шість умов. Коли можна оформити ДТП без поліції за новими правилами

Він звертає увагу на те, що з 1 січня 2025 року почали діяти нові правила оформлення ДТП без участі поліції, що передбачені оновленим Законом "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Відповідні зміни також внесено до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабміну.

Коли можна скласти європротокол без виклику поліції

Водії можуть оформити ДТП самостійно, якщо дотримані наступні умови:

у ДТП брали участь лише два транспортні засоби,

внаслідок аварії ніхто не постраждав фізично,

пошкоджено лише транспортні засоби,

обидва транспортні засоби застраховані за ОСЦПВ,

водії не перебувають у стані сп’яніння або під впливом лікарських препаратів,

учасники погоджуються щодо обставин аварії.

Білошицький звертає увагу на те, що відтепер скасовано обмеження щодо суми збитків, яке раніше становило 80 тисяч гривень. Крім того, максимальний розмір страхової виплати за договорами ОСЦПВ, укладеними з 2025 року, зріс до 250 тисяч гривень (для договорів, укладених раніше, ліміт становить 160 тисяч гривень).

Як оформити європротокол

Водії можуть обрати між паперовою та електронною формою європротоколу. Електронний протокол можна скласти через зручну онлайн-систему, яка автоматично перевіряє правильність заповнення даних і надсилає інформацію до страхових компаній та бази даних МТСБУ.

Оформити електронний європротокол можна за посиланням.

Паперовий європротокол. Бланк для паперового протоколу надається страховою компанією при оформленні поліса ОСЦПВ.

Що потрібно зробити: