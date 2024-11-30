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Є докази реальної причетності спецслужб РФ до розстрілів Майдану, – адвокат

Україна, Субота 30 листопада 2024 10:57
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Є докази реальної причетності спецслужб РФ до розстрілів Майдану, – адвокат Фото: Є реальні докази участі РФ у злочинах проти учасників Майдану (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Під час повномасштабної війни активізувалося розслідування безпосередньої участі російських спецслужб у злочинах, скоєних під час подій на Майдані 11 років тому.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів адвокат Небесної Сотні Віталій Титич.

"Майдан за міжнародним кримінальним правом – це початок агресії РФ"

"Як це дивно не буде звучати, але повномасштабна війна якраз допомогла зрушити з мертвої точки розслідування участі спецслужб РФ у цих злочинах", – каже Віталій Титич.

За його словами, все, що відбувалося на Майдані, починаючи з 30 листопада – побиття, катування студентів під "Стелою", закінчуючи терактами в Києві та Одесі – це реалізація стратегії Кремля щодо провокації "громадянського конфлікту", який мав створити видимість підстав для збройної агресії, окупації Криму та війни на Донбасі, а потім і широкомасштабної війни.

"Злочини виконані руками українських "правоохоронців" але у слідства є докази реальної причетності вищих посадових осіб спецслужб РФ – замовників та організаторів. Застосування РФ на території України своїх спецслужб, агентів та найманців за наявності наслідків підпадають під кваліфікацію статті 8bis Римського статуту (Злочин агресії – ред.) Тобто Майдан за міжнародним кримінальним правом – це початок агресії РФ", – додає Титич.

Водночас стверджувати про реально доведений вплив РФ можливо тільки після вироків, які набули законної сили.

"Таких вироків щодо високопосадовців та щодо ролі РФ наразі немає", – зазначає адвокат Небесної Сотні.

Нагадаємо, американські експерти реконструювали розстріли Майдану.

Також адвокат назвав причину, чому 90% проваджень у справах Майдану закриють.

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