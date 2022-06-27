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Джонсон и Трюдо записали совместное обращение к Зеленскому и украинцам: что известно

Фото: Борис Джонсон и Джастин Трюдо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Они в очередной раз заверили, что их поддержка Украины непреклонна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение Трюдо в Twitter.

"Зеленский не только защищает свою страну, но и украинцы борются как герои за свою землю. Они защищают связывающие нас вместе принципы и ценности - верховенство закона, суверенность, территориальная неприкосновенность - принципы, которые важны всему миру", - заявили они в обращении.

По словам Трюдо и Джонсона, на встрече G7 они показывают больше поддержки Украине.

"Мы увеличиваем санкции (против РФ, - ред.), мы наращиваем финансовую поддержку, экономическую и военную помощь (Украине, - ред.). Мы должны убедиться, что украинцы будут продолжать бороться за наши ценности. И наше сообщение Владимиру (Зеленскому, - ред.), и всем украинцам: мы отдаем честь вашей борьбе, мы верим, что она полностью законна и существенна для нашего мира. Мы поддерживаем вас и продолжим держать курс", - заверили они.

Как сообщалось, в воскресенье, 26 июня, в замке Эльмау в Германии стартовал трехдневный саммит стран G7. Одной из главных тем переговоров станет Украина и война, развязанная Россией.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки" что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года, до наступления зимы.

Напомним, G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России.

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