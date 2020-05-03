Джонсон рассказал о плане действий на случай его смерти от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что на случай его возможной смерти от коронавируса уже был разработан план действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Он отметил, что власти страны готовились к худшему сценарию, когда он был помещен в реанимацию. Врачи также подготовили официальное заявление на случай кончины премьера в результате заражения коронавирусом.

"Я не был в прекрасной форме и знал, что был план на случай непредвиденных обстоятельств", - заявил он в интервью изданию

Джонсон отметил, что был разочарован тем, что ему не становится лучше, а лекарства от болезни нет.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 апреля Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса. В то же время представители Даунинг-стрит отрицали, что у него есть пневмония. Джонсона госпитализировали за день до этого, так как его состояние ухудшилось. О том, что он заразился COVID-19 стало известно еще 27 марта.

Уже 12 апреля Джонсон был выписан из больницы, где он в последнее время проходил лечение от коронавируса.

К полноценной работе премьер-министра Великобритании Джонсон вернулся в понедельник, 27 апреля.