ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон рассказал о плане действий на случай его смерти от коронавируса

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 05:14
Джонсон рассказал о плане действий на случай его смерти от коронавируса
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

В Великобритании готовились к наихудшему сценарию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что на случай его возможной смерти от коронавируса уже был разработан план действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Он отметил, что власти страны готовились к худшему сценарию, когда он был помещен в реанимацию. Врачи также подготовили официальное заявление на случай кончины премьера в результате заражения коронавирусом.

"Я не был в прекрасной форме и знал, что был план на случай непредвиденных обстоятельств", - заявил он в интервью изданию

Джонсон отметил, что был разочарован тем, что ему не становится лучше, а лекарства от болезни нет.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 апреля Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса. В то же время представители Даунинг-стрит отрицали, что у него есть пневмония. Джонсона госпитализировали за день до этого, так как его состояние ухудшилось. О том, что он заразился COVID-19 стало известно еще 27 марта.

Уже 12 апреля Джонсон был выписан из больницы, где он в последнее время проходил лечение от коронавируса.

К полноценной работе премьер-министра Великобритании Джонсон вернулся в понедельник, 27 апреля.

Лукашенко не проходил тест на коронавирус У замглавы Житомирской ОГА подтвердили коронавирус
Новости Украины Борис ДжонсонКоронавирус
News
On Top