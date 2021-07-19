Джонсон призвал британцев быть осторожнее после снятия COVID-ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев быть осторожнее и следить за своим здоровьем после снятия всех ограничений по коронавирусу . Глава правительства напомним, что в стране циркулирует опасный штамм инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского премьера .

"Необходимо соблюдать осторожность (после снятия ограничений - ред.). Нужно помнить, что коронавирус активнее в холодное время года. Кроме того, мы видим, что "индийский" штамм крайне заразен", - сказал Джонсон.

Напомним, с полуночи 19 июля в Великобритании отменяются почти все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. В частности, снимается запрет на максимально допустимое число посетителей развлекательных заведений. Масочный режим также отменен, однако существует рекомендация носить их в закрытых помещениях и общественном транспорте.

В силе осталось требование уйти в карантин при обнаружении коронавируса среди лиц, с которыми у человека были непосредственные контакты. Кроме того, власти планируют поощрять заведения, которые будут принимать посетителей только с сертификатами вакцинации.