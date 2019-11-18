Джонсон после отравления Скрипалей встречался с экс-агентом КГБ, - The Guardian

Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встречался с экс-служащим Комитета госбезобасности (КГБ) России Александром Лебедевым вскоре после отравления семьи Скрипалей. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Британская газета называет Лебедева бывшим агентом КГБ, поскольку он там ранее служил. Сейчас Лебедев занимается бизнесом: в его владении британские газеты The Independent и Evening Standart.

Как пишет Guardian, тогла еще на посту министра иностранных дел Британии Джоносн в апреле 2018 года без личной охраны отправился в Италию на вечеринку Евгения Лебедева - сына бизнесмена. О поездке Джонсона стало известно еще в июле 2019 года, однако Лебедев-старший изначально отрицал эту встречу.

Теперь представитель предпринимателя признал, что на мероприятии их встреча состоялась.



"Он часто ездит в Италию со своим сыном. Он часто в Европе и за эти годы познакомился там практически со всеми друзьями Евгения. Так что в этой встрече нет ничего особенно необычного", - сказал представитель Лебедева.

Что касается прошлого Лебедева - его службы в КГБ, то в интервью Forbes ранее тот признался, что действительно там служил. Однако причастность к спецслужбе и работу в качестве агента отрицал.

"Нет у меня никаких спецслужбовских связей, перестаньте. Это было в 1992 году. Я уволился, и нет никакого КГБ давным-давно", - заявлял Лебедев.

Газета The Times ранее опубликовала информацию о том, что имя Александра Лебедева включили в доклад о незаконном российском вмешательстве в политику Великобритании. Доклад был подготовлен местным межпартийным комитетом по разведке и безопасности. В документе также упоминалось, что Евгений Лебедев неоднократно приглашал Бориса Джонсона на вечеринки.

Напомним, в министерстве безопасности Великобритании сообщили, что правительство страны опубликует парламентский отчет о российском вмешательстве в политику Британии. Документ будет обнародован после выборов, которые пройдут 12 декабря.



Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, которого Россия осудила за шпионаж в пользу Великобритании. Его на территории британского городка Солсбери вместе с дочерью Юлией отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте 2018 года. Великобритания обвинила в произошедшем Россию.