Джонсон обещает ужесточить наказания после теракта на Лондонском мосту

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране ужесточат наказания для осужденных за терроризм и насильство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отметим, на людей на Лондонском мосту напал 28-летний Усман Хан, который был осужден за террористические преступления и освобожден из тюрьмы в прошлом году, согласившись носить электронных жетон. Посетив место пятничных поножовщин, премьер-министр Великобритании пообещал "ужесточить наказание".

"Мы собираемся выносить более суровые приговоры за серьезные сексуальные и насильственные преступления... Мы собираемся принять меры", - сказал Джонсон в интевью ВВС.

Он обвинил предыдущее лейбористское правительство в принятии "автоматической схемы досрочного освобождения", по которой Хана выпустили раньше. По его словам, таких было 74 человека.

Джонсон заявил, что в случае победы на выборах консерваторы вложат "огромные суммы" в борьбе с терроризмом.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

Двое человек умерли в результате атаки. Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за инцидент.