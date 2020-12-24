ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Джонсон надеется до весны победить эпидемию COVID в Британии

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется до весны 2021 года победить эпидемию COVID в своей стране. При этом на фоне нового агрессивного штамма британцы должны быть готовы к "сложным временам".

Самые читаемые новости

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции.

"Теперь вакцина есть в руках людей, и я думаю, есть надежда и уверенность в том, что мы победим коронавирус к весне", - отметил Джонсон.

Он также заявил об опасности распространения нового штамма COVID-19 и о необходимости ужесточения карантина, чтобы выиграть время для вакцинации пожилых людей и других групп риска. Джонсон предупредил, что британцев пока еще ждут сложные времена.

Напомним, ранее сообщалось, что новая мутация COVID-19 из ЮАР, которая уже была выявлена в Британии, меняется с каждой передачей. В частности, она выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.

В связи с ухудшением ситуации с 26 декабря наивысший уровень карантина введут в аншлийских графствах Хэмпшир, Норфолк, Саффолк, Кембриджшир, Западный Сассекс и Восточный Сассекс. Все эти регионы сейчас находятся на втором уровне карантина.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританияCOVID-19Борис Джонсон