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Джонсон надеется до весны победить эпидемию COVID в Британии

Лондон, Четверг 24 декабря 2020 19:13
Джонсон надеется до весны победить эпидемию COVID в Британии
Фото: Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется до весны 2021 года победить эпидемию COVID в своей стране. При этом на фоне нового агрессивного штамма британцы должны быть готовы к "сложным временам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции.

"Теперь вакцина есть в руках людей, и я думаю, есть надежда и уверенность в том, что мы победим коронавирус к весне", - отметил Джонсон.

Он также заявил об опасности распространения нового штамма COVID-19 и о необходимости ужесточения карантина, чтобы выиграть время для вакцинации пожилых людей и других групп риска. Джонсон предупредил, что британцев пока еще ждут сложные времена.

Напомним, ранее сообщалось, что новая мутация COVID-19 из ЮАР, которая уже была выявлена в Британии, меняется с каждой передачей. В частности, она выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.

В связи с ухудшением ситуации с 26 декабря наивысший уровень карантина введут в аншлийских графствах Хэмпшир, Норфолк, Саффолк, Кембриджшир, Западный Сассекс и Восточный Сассекс. Все эти регионы сейчас находятся на втором уровне карантина.

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Новости Украины Общество ВеликобританияCOVID-19Борис Джонсон

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