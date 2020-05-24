Джонсон готовится выступить перед британцами по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе выступит перед британцами по ситуации с коронавирусом. Ожидается, что он сообщит общественности о кризисе, который спровоцировала пандемия коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что правительство Джонсона запускает свою систему тестирования и отслеживания, чтобы предотвратить второй всплеск вспышки, в то время когда люди начнут возвращатся на работу.

Экономика Соединенного Королевства с бюджетом в три триллиона долларов переживает самый крутой спад за последние три столетия. Кроме того, Джонсона критикуют за наибольшее число погибших в Европе после того, как оппозиционные партии заявили, что действовали слишком медленно, чтобы противостоять вспышке коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании резко возросла безработица в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

Напомним, Центральный банк Англии спрогнозировал крупнейший экономический спад впервые за более чем 300 лет из-за карантина.