ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон готовится выступить перед британцами по ситуации с коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.05.2020 - 03:06
Джонсон готовится выступить перед британцами по ситуации с коронавирусом
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Он может объявить о кризисе в стране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе выступит перед британцами по ситуации с коронавирусом. Ожидается, что он сообщит общественности о кризисе, который спровоцировала пандемия коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что правительство Джонсона запускает свою систему тестирования и отслеживания, чтобы предотвратить второй всплеск вспышки, в то время когда люди начнут возвращатся на работу.

Экономика Соединенного Королевства с бюджетом в три триллиона долларов переживает самый крутой спад за последние три столетия. Кроме того, Джонсона критикуют за наибольшее число погибших в Европе после того, как оппозиционные партии заявили, что действовали слишком медленно, чтобы противостоять вспышке коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании резко возросла безработица в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

Напомним, Центральный банк Англии спрогнозировал крупнейший экономический спад впервые за более чем 300 лет из-за карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины кризисБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь