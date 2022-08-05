Джокович снялся с "Мастерса" в Монреале из-за отказа от вакцинации

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович дальше вынужден отказываться от участия в престижных теннисных турнирах вроде монреальского National Bank Open из-за позиции относительно коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на McIntyreTennis.
35-летний серб отказался от участия в турнире в крупнейшем городе канадского Квебека. Он не сможет прилететь в Канаду.
Джокович пропустит турнир, на котором 4 раза триумфовал на протяжении карьеры. В этом году в Монреаль балканец не приедет из-за мировоззренческих позиций. Титулованный теннисист до сих пор не вакцинировался от COVID-19, а канадское правительство запрещает въезжать в страну иностранцам без прививки.
Позиция Джоковича ставит под вопрос его участие в открытом чемпионате США и серии американских турниров во время подготовки к US Open. Серб надеется, что получит специальное разрешение для въезда в Штаты.
В то же время организаторы Canadian Open 2022 объявили список теннисистов, которые получат уайлд-кард на турнир этого года. Специальные приглашения предоставили британцу Энди Маррею, бельгийцу Давиду Гоффену и двум канадцам – Вашеку Поспешилу и Алексису Галарно.
К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.
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