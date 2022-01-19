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Джокович, попавший в скандал в Австралии, владеет компанией по разработке COVID-лекарств

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сербский теннисист Новак Джокович, которого из-за отсутствия прививки от коронавируса не пустили в Австралию на Открытом чемпионате континента, владеет датской компаний. Она разрабатывает COVID-лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил агентству генеральный директор QuantBioRes Иван Лонкаревич, сербский теннисист владеет 80% акций компании. Инвестиции были сделаны в июне 2020 года. Гендиректор отказался назвать их сумму.

По словам Лонкаревича, у QuantBioRes около 11 исследователей, которые находятся в Дании, Австралии и Словении. Он добавил, что компания работает не над вакциной от коронавируса, а лекарством для лечения инфекции.

Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича и отказала во въезде в страну из-за отсутствия прививки против коронавируса.

Отметим, 16 января Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича на повторную отмену визы и постановил депортировать теннисиста из страны.

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