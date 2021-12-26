Джо и Джилл Байден обратились к американским военным в Рождество

Президент и первая леди США Джо и Джил Байден пообщались с американскими военными в Рождество. Они выразили им благодарность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Общение было организовано по видеосвязи из Белого дома. Президент и первая леди пообщались с военнослужащими из ВВС в Катаре, военно-морских сил в Румынии, морской пехотой и береговой охраной в Бахрейне, с космическими силами в Авроре и другими.
Президент поблагодарил военных за то, что они всегда готовы, всегда бдительны и назвал военных "твердым стальным хребтом нации".
"Мы с Джилл знаем, как тяжело нашим солдатам и их семьям разлучаться в это время единства. Сегодня мы хотели воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить вас. Мы благодарны за все, что они делают для нашей свободы, безопасности и процветания", - написал президент США.
Напомним, что в США авиакомпании отменили Рождественские рейсы. Семьи не смогли путешествовать из-за распространения вируса "Омикрон".