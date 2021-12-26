Джо и Джилл Байден обратились к американским военным в Рождество

Президент и первая леди США Джо и Джил Байден пообщались с американскими военными в Рождество. Они выразили им благодарность.

Общение было организовано по видеосвязи из Белого дома. Президент и первая леди пообщались с военнослужащими из ВВС в Катаре, военно-морских сил в Румынии, морской пехотой и береговой охраной в Бахрейне, с космическими силами в Авроре и другими.

Президент поблагодарил военных за то, что они всегда готовы, всегда бдительны и назвал военных "твердым стальным хребтом нации".

"Я часто говорил, что как нация у нас много обязательств, но у нас есть только одно поистине священное обязательство - должным образом подготовить тех, кого мы посылаем в беду, и заботиться о вас и ваших семьях, пока ты ушел и когда вернешься домой. Это потому, что вы все делаете то, что делаете, американцы по всей стране могут праздновать со своими близкими", - сказал Байден.

Джилл Байден отметила, что их семье знакомы с опытом пребывания близких за границей во время Рождества. Она привела в пример своего покойного сына Бо, который служил в Ираке и отца, который служил на Тихом океане во время Второй мировой войны.

"Мне очень жаль, что тебе пришлось уехать. Мы знаем, каково вашим семьям иметь то свободное место за столом, как и у нас", - сказала она бойцам.

На своей странице в Twitter Джо Байден разместил фото общения с военными.

"Мы с Джилл знаем, как тяжело нашим солдатам и их семьям разлучаться в это время единства. Сегодня мы хотели воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить вас. Мы благодарны за все, что они делают для нашей свободы, безопасности и процветания", - написал президент США.