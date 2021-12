Джо и Джилл Байден обратились к американским военным в Рождество

Общение было организовано по видеосвязи из Белого дома. Президент и первая леди пообщались с военнослужащими из ВВС в Катаре, военно-морских сил в Румынии, морской пехотой и береговой охраной в Бахрейне, с космическими силами в Авроре и другими.

Президент поблагодарил военных за то, что они всегда готовы, всегда бдительны и назвал военных "твердым стальным хребтом нации".

"Я часто говорил, что как нация у нас много обязательств, но у нас есть только одно поистине священное обязательство - должным образом подготовить тех, кого мы посылаем в беду, и заботиться о вас и ваших семьях, пока ты ушел и когда вернешься домой. Это потому, что вы все делаете то, что делаете, американцы по всей стране могут праздновать со своими близкими", - сказал Байден.

Джилл Байден отметила, что их семье знакомы с опытом пребывания близких за границей во время Рождества. Она привела в пример своего покойного сына Бо, который служил в Ираке и отца, который служил на Тихом океане во время Второй мировой войны.

"Мне очень жаль, что тебе пришлось уехать. Мы знаем, каково вашим семьям иметь то свободное место за столом, как и у нас", - сказала она бойцам.

На своей странице в Twitter Джо Байден разместил фото общения с военными.

"Мы с Джилл знаем, как тяжело нашим солдатам и их семьям разлучаться в это время единства. Сегодня мы хотели воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить вас. Мы благодарны за все, что они делают для нашей свободы, безопасности и процветания", - написал президент США.

Jill and I know how hard it is for our troops and their families to be apart during this season of togetherness. So today, we wanted to take the opportunity to say thank you. We’re grateful for all they do to make our freedom, security, and prosperity possible. pic.twitter.com/VSIjOYVezj